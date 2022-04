Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (18/04), a Prefeitura de Sidrolândia recebeu 19 implementos agrícolas que serão usados em projetos de suporte da produção da agricultura familiar.

A prefeita Vanda Camilo e o secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Rural, Antônio Galdino, participaram do ato de entrega, realizado no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, em Campo Grande, que teve a participação do governador Reinaldo Azambuja. Foram entregues 363 equipamentos para diversos municípios. Os maquinários custaram R$ 31,3 milhões, R$ 19,4 milhões alocados por emendas parlamentares de 2017 e 2019, recursos complementados com a contrapartida estadual.

A prefeita fez gestões junto ao Governo do Estado que levou em conta o fato do município concentrar individualmente o maior número de assentamentos do país para destinar a Sidrolândia esta quantidade de equipamentos. Virão para o município cinco ensiladeiras; três tratores de 25 cavalos; 4 microtratores motocultivador; 3 tratores de 85 cavalos; duas carretas agrícolas e duas calcarreadeiras.

O governador anunciou ainda mais investimentos para a agricultura familiar. Além dos maquinários, assentamentos e comunidades indígenas receberão calcários e sementes para a produção. “As empresas não estão dando conta de entregar, vamos estar presentes em todos os assentamentos e aldeias. Somos recordista como o estado que mais exportou no Brasil e só não fizemos mais porque as atas para aquisição de equipamentos estão ficando desertas, as empresas não estão dando conta de entregar porque existe uma grande demanda de maquinários e equipamentos”, acrescentou o governador.