SIDROLÂNDIA: Prefeitura repassa R$ 50 mil para reformar prédio da Sidropolpas

Em ato realizado na manhã desta segunda-feira (28), a prefeita Vanda Camilo oficializou convênio em que o Poder Executivo realiza o repasse de R$ 50 mil à Coopfap (Cooperativa Mista Familiar da Agricultura e Pecuária), que através da pequena indústria Sidropolpas, produz polpa de frutas. O recurso será aplicado na troca do telhado e a construção de uma sala.

Segundo o presidente, Alberto Alves de Souza (Buiu), a Cooperativa tem 64 agricultores familiares como associados, formando uma estrutura que produz 28 toneladas de polpa. “O apoio da Prefeitura tem sido fundamental para a sustentação da cooperativa. Além deste aporte de recursos, o município assinou contrato com a Sidropolpas para a compra de 17 toneladas de polpa que é fornecida para a merenda escolar”, informa Buiu.

Associados da Coopfap estiveram em comitiva para a assinatura do convênio, entre eles, um casal de assentados do Alambari FAF que se dedica à produção de acerolas. O senhor Eurípedes Pereira e a esposa dele, Josefa dos Santos, têm hoje 200 pés de acerola em produção, que são a principal fonte de renda da família. A cooperativa paga R$ 7,00 por quilo de acerola in natura entregue para a produção de polpa.

A vereadora Juscinei Claro Dino também participou do ato realizado no Gabinete da prefeita, Paço Municipal.