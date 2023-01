Nos próximos dias será publicada a licitação das obras de pavimentação do Nova Era, parcelamento localizado no prolongamento da Rua Alagoas.

Está previsto investimento de R$ 244 mil na execução de 395 metros (2.765,86 m²), o meio-fio e guias de sarjeta. Está prevista a pavimentação das ruas Pedro Brás Alves da Silva e Maria Enedina Rodrigues. Também está no planejamento a pavimentação da Rua Alagoas, numa extensão de 315 metros, que é a ligação do bairro com a Avenida Dorvalino dos Santos.

O asfaltamento do Nova Era é mais uma das frentes de asfalto que serão iniciadas neste ano com investimento acima de R$ 31 milhões. Serão feitos mais 22 km de asfalto novo, incluindo pavimentação e recapeamento.