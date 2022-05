Em Sidrolândia na terça-feira (10), a prefeita Vanda Camilo, acompanhada de secretários, participaram da a ação Prefeitura no Campo, no Assentamento Estrela. Além de ouvir as demandas da comunidade, anunciou medidas de apoio aos pequenos produtores e de fomento à agricultura familiar. “O projeto leva o poder público ao campo, eu e minha equipe estamos aqui para ouvir diretamente as reivindicações que podemos atender de imediato”, destacou a prefeita.

Vanda anunciou a distribuição de 2 toneladas de calcário para correção dos lotes de 28 famílias, dando a elas condições de ampliar a área de produção melhorando o resultado do cultivo de hortaliças, mandioca e gado leiteiro.

Um dos projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, é uma parceria com a Associação dos Produtores de Lácteos de todo o Complexo Eldorado. Mais de 50 famílias vão cultivar 50 hectares de milho e capiaçu para produção de silagem, base da alimentação do gado leiteiro principalmente no período de estiagem.

Segundo a zootecnista, Carlinda Rezende, já estão cadastradas 16 famílias que atenderam aos requisitos do projeto: ter inscrição estadual, experiência com gado leiteiro e morar no lote.

Dona Eni, anfitriã da primeira etapa do projeto declarou que “a iniciativa demostra que a prefeita está com seu gabinete de portas abertas para ouvir a população do campo e da cidade”, observou.