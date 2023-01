A Prefeitura de Sidrolândia, através de uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou ontem (17/01), a implantação de meio-fio nas ruas recém-asfaltadas do Residencial Olenka.

A obra começou no dia 9 de dezembro, com a pavimentação da Vila, localizada na margem direita da última quadra da Avenida Aquidaban. Foram executados 361 metros de pavimentação, abrangendo trechos das ruas Espírito Santo, Valter Macedo de Araújo, Sônia de Almeida Hortêncio e Jandir dos Santos.

A Administração Municipal investe recursos próprios nesta frente de serviços. E neste mesmo contrato em que são aplicados R$ 852.101,24, serão executados 262,93 metros de drenagem e 712,19 metros de pavimentação, primeira etapa das obras no Campina Ipacaray, bairro no outro extremo da cidade onde serão asfaltados trechos das ruas Amadeu Barbosa da Silva, Janilson Peixoto Gonçalves e Conjunto Habitacional. No Ipacaray, será realizada também, neste ano, a segunda frente de asfalto que se estenderá por 3,2 km.