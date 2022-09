Na terça-feira 20 famílias tornaram-se proprietárias de fato dos lotes onde residem, após receberem a escritura definitiva. Elas fazem parte das 869 famílias dos Assentamentos Eldorado I, Eldorado II e Alambari, já contempladas pelo Programa Titula Brasil realizado pelo Incra em Sidrolândia.

A entrega foi realizada na Sala da Cidadania, com a presença da prefeita, Vanda Camilo, do coordenador, Edno Ribas, e do oficial designado para o Cartório de Registros Públicos em Sidrolândia, Naimi Torres.

– Hoje é um número pequeno, diante de 5 mil lotes que há em Sidrolândia, mas é um início muito importante. Hoje, essas 20 famílias são especificamente do Eldorado II. É um caminho que precisa ser traçado após a titulação, que inclui a regularização fundiária, vistoria do Incra, fomentos, posteriormente a pessoa trouxe o documento aqui (Sala da Cidadania), aí foram emitidos os títulos pelo Incra. Depois, com o documento do Titula Brasil, o titular foi até o Setor de Tributos para receber da Prefeitura a certidão do ITBI, e posteriormente, beneficiados por Medida Provisória do Governo Federal que assegurou a gratuidade dos emolumentos, que são os registros em cartório, hoje estão recebendo enfim, a escritura definitiva – explicou Edno Ribas.