A empresa Lima Ferragens Eirelli deve começar ainda esta semana a obra de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Oscalina Nantes, no distrito do Capão Seco. Estão sendo investidos R$ 287.916,74 com recursos próprios para a unidade que contém 393,77m² de área total.

Conforme consta no projeto, será substituída a parte de descarte do expurgo por bancada/pia de aço inoxidável com uma cuba central com válvula e escorredor duplo, e também deverá ser construído abrigo para resíduos sólidos.