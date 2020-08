Nascida em Jardim MS, Silmara Cher Trindade Félix Matiazo, mais conhecida como ‘Silmara Félix’ escolheu a advocacia e a política por amor. Há mais de 15 anos no Direito já recebeu diversas homenagens pelos serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense.

Silmara Félix é advogada, Bacharel em Direito pela Uniderp e Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio de Jesus, de São Paulo. Sensível à causa dos menos favorecidos, Silmara é atuante em várias Comissões da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Direito Carcerário, Defesa dos Animais, Direito dos Idosos, Direito Social e Comissao da Mulher Advogada.

“Minha missão agora é ser pré-candidata à vereadora pela nossa querida Capital Morena, nossa cidade tem a necessidade de ter mais mulheres no centro das decisões. Em 2016/2020 tivemos apenas duas representantes na câmara municipal, um número muito baixo! Precisamos de mais mulheres no legislativo municipal, e precisamos de políticas públicas efetivas, o momento agora é nosso, mais mulheres na política!” Disse Silmara Félix.

Além da advocacia, Silmara atua na política desde 2005, primeiramente como assistente parlamentar, e após o ano de 2009 em campanhas políticas do pré-candidato a Prefeito Márcio Fernandes (MDB).

Silmara Félix ainda tua com vários projetos sociais voltados para o município principalmente no bairro Paulo Coelho Machado.

MULHERES NA POLÍTICA

Hoje as mulheres brasileiras são responsáveis únicas por 40% dos lares, estão presentes em 44% do mercado formal de trabalho, e tem salários 20% menor, em média, em relação aos dos homens, ocupam as mais diversas profissões, tanto no setor público quanto no privado. Não há mais uma profissão sequer que a mulher não possa desempenhar com competência e eficiência.

Silmara Félix ainda ressalta a importância da participação das mulheres na economia e na sociedade, “mulheres brasileiras ocupam apenas 13% do total das cadeiras do Senado, 15% na Câmara dos Deputados e apenas a 140; posição no ranking de representatividade feminina no parlamento, entre 193 países pesquisados, segundo o relatório da Organização das Nações Unidada (ONU) e da União Interparlamentar. Situação essa inaceitável para nós mulheres e principalmente para o Brasil”, afirma Silmara Félix.