Silvio Santos é internado nesta sexta-feira (13) com Covid-19 no Hospital Albert Einstein em São Paulo (SP). Informação confirmada pela filha, Patrícia Abravanel nas redes sociais. De acordo com a filha “o apresentador está bem e foi internado para realizar exames”. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas […] Mas testou positivo para Covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou no Instagram. Silvio Santos já recebeu a 2ª dose da vacina contra Covid. Contudo nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.