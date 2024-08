Silvio Santos segue internado e quadro preocupa médicos; saiba novos detalhes

Neste sexta-feira (02), o apresentador Silvio Santos segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após duas semanas da primeira internação, o comunicador retornou aos cuidados médicos com uma nova condição de saúde.

De acordo com o jornal ‘O Globo’, o estado de saúde do dono do SBT preocupa os profissionais de saúde que cuidam do caso. Até então, não se sabe detalhes do diagnóstico.

Por sua vez, a assessoria de imprensa da emissora nega que o veterano enfrenta um novo problema de saúde. A equipe reafirma desde a última quinta-feira (01) que o apresentador está internado para realizar exames de imagem.

Vale lembrar que essa é a segunda internação de Silvio Santos em menos de um mês. Em meados de julho, o comunicador passou quatro dias no hospital após contrair H1N1.

