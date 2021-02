BRASÍLIA/DF – Antes das eleições no Senado, nesta Segunda-feira (1), em sua fala a senador sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB) acusou concorrentes da disputa pela presidência do Senado de trocar cargos e emendas por votos na eleição. Ela ainda, de forma indireta, disse que o principal adversário, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), faz uso do “toma lá dá cá”, para ganhar as eleições. Não tenho cernes a oferecer nem emendas extraordinária, não tenho apoio políticos”, afirmou, em uma alfinetada à Pacheco. Ela prometeu defender a construção de um pacto político diante das dificuldades que o país enfrenta, e também se comprometeu a comandar um trabalho coletivo e disse que o Senado não pode ser omisso. “Apelo pela união para a superação das dificuldades”, disse.

Antes da fala de Simone Tebet, os senadores Jorge Kajuru (GO) e Major Olímpio (PSL-SP) abriram mão da candidatura em favor do apoio a Simone Tebet, que agradeceu aos dois candidatos.