Ministra do Planejamento, Simone Tebet apresentou hoje (2) ao Senado as Rotas da Integração Sul-Americana. Estas que estão previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Um dos objetivos das obras daí decorrentes é escoar a produção brasileira por meio de portos no Oceano Pacífico.

A audiência com a ministra foi promovida por dois colegiados do Senado: A Comissão de Infraestrutura (CI) e a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).