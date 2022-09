O avião da Candidata do MDB à Presidência da República Simone Tebet arremeteu devido ao mau tempo antes de pousar nesta tarde de segunda-feira (26) no Aeroporto Regional de Maringá (PR). A aeronave precisou aterrissar em Pelotas (RS), obrigando Tebet a cancelar sua participação em eventos de campanha no município paranaense. Informação confirmada pela Senadora em vídeo. Confira.