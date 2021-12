A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi a relatora setorial de Desenvolvimento Regional ao Orçamento Geral da União de 2022. O texto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, nesta segunda-feira (13). Como relatora, Simone conseguiu aumentar em R$ 168 milhões o montante de recursos anteriormente previstos para o Mato Grosso do Sul.

Para o Projeto Sul-Fronteira, por exemplo, o valor previsto pelas emendas de bancada foi de R$ 1 milhão. Simone acrescentou outros R$ 122 milhões, totalizando R$ 123 milhões.

Depois de totalmente construída, a Sul-Fronteira vai ligar 337 quilômetros da fronteira seca de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Seu objetivo é facilitar o tráfego, diminuir distâncias e impulsionar a economia das cidades fronteiriças. Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos e Sete Quedas serão diretamente beneficiadas.

“Sabemos da importância estratégica deste antigo projeto da Sul-Fronteira que, cada vez mais, se concretiza. Um montante significativo já foi destinado pela bancada federal de Mato Grosso do Sul ao longo dos anos para a construção da estrada. Agora, garantimos estes R$ 123 milhões para que seja cada vez mais real a possibilidade de fomentar a integração econômica, cultural e social entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai a partir da Sul-Fronteira”, disse a senadora Simone Tebet.

Simone também propôs o acréscimo de R$ 22 milhões para obras de infraestrutura em Campo Grande, totalizando, R$ 55 milhões para 2022, uma vez que outros R$ 33 milhões já haviam sido previstos para a capital de Mato Grosso do Sul em emendas de bancada.

TRÊS LAGOAS

O Anel Rodoviário de Três Lagoas vai ganhar um aporte de R$ 20 milhões pelas emendas de Simone Tebet como relatora setorial de Desenvolvimento Regional. Ela ressalta o quanto a obra é importante para a população e para todos que circulam pela região que faz divisa com o estado de São Paulo. “É uma demanda antiga que vemos sair do papel. O obra significa mais segurança e melhor qualidade de vida aos três-lagoenses e mais tranquilidade aos motoristas de transporte de carga, que usam o trajeto para o escoamento da produção”, disse. Ao todo, juntando com o valor já destinado por emendas impositivas, serão R$ 21 milhões para o Anel Rodoviário. Além disso, outros R$ 17 milhões serão destinados à infraestrutura de Três Lagoas, via Ministério do Desenvolvimento Regional.

RODOVIAS

Para a BR-419, que liga Rio Verde a Aquidauana, a senadora Simone Tebet acrescentou mais R$ 1 milhão no seu relatório setorial ao Orçamento. Ao todo, reunindo a emenda de bancada, serão destinados R$ 51 milhões à estrada. O recurso será destinado ao governo de Mato Grosso do Sul. Ainda em relação às estradas, outros R$ 11 milhões serão destinados ao DNIT para conservação e manutenção de rodovias, via emendas de bancada e emenda do relatório setorial elaborado pela senadora Simone Tebet.

Desde outubro a senadora Simone Tebet também é a coordenadora da bancada federal de Mato Grosso do Sul. Para o próximo ano, a bancada federal priorizou a destinação dos R$ 212 milhões a que tem direito às áreas de infraestrutura, estradas, ensino superior e saúde de todo o Estado.