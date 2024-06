Simpósio Estadual de Vigilância Sanitária promove debate sobre intersetorialidade em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Vigilância Sanitária e da gerência de Apoio aos Municípios, realiza nesta quinta-feira (27) o “I Simpósio Estadual de Vigilância Sanitária”, no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O evento tem como público-alvo os profissionais de vigilância sanitária dos municípios do Estado e objetiva fomentar ações integradas com outros órgãos do poder público, como Polícia Civil, Ministério Público e Procon para atuar de forma eficaz no enfretamento de demandas como apreensão de cigarros eletrônicos no comércio, e fiscalização de serviços de estética e de procedimentos, minimizando os riscos à saúde pública.

Conforme o fiscal estadual de Vigilância Sanitária da SES e gerente de apoio aos municípios, Matheus Moreira Pirolo, nos dias atuais, a preparação dos órgãos de vigilância sanitária para lidar de forma integrada com outros órgãos de fiscalização é fundamental para a eficácia e efetividade das ações de promoção e proteção da saúde da população.

“Com o lema a intersetorialidade é o caminho, o evento deverá colocar em perspectiva as visões dos diferentes órgãos de fiscalização para o enfrentamento de problemas comuns e emergentes do território, como é o caso dos cigarros eletrônicos e daquelas clínicas de estética e de procedimentos que em determinados casos, vez ou outra, funcionam em contrariedade a lei”, explica Matheus Pirolo.

Nesse contexto, o curso vem como uma ferramenta essencial para capacitar e preparar os profissionais das vigilâncias sanitárias municipais e os secretários municipais de saúde presentes para os desafios emergentes da atualidade.

O I Simpósio Estadual de Vigilância Sanitária ocorrerá nos períodos matutino e vespertino e contará com a presença de diversas autoridades do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Procuradoria-Geral do Estado, do Procon Estadual e da Capital, de secretários municipais de saúde e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O evento terá com palestras com o Reginaldo Salomão, delegado de Polícia Civil da Decon/MS (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo); com o Dr. Gabriel da Costa Rodrigues Alves, promotor de Justiça da Saúde Pública em Ponta Porã; com a gerente de Fiscalização em Serviços de Saúde da SES, Aline Schio, e com o gerente de Apoio aos Municípios da pasta, Matheus Moreira Pirolo.