Simpósio Internacional de Entomologia recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o VII Simpósio Internacional de Entomologia, que acontecerá de 17 a 22 de setembro, no campus Viçosa, com o tema De fundamentos à prospecção de novas tecnologias. O evento reunirá palestras com especialistas, mesa-redonda, minicursos e divulgação de trabalhos, tanto de forma oral como em painel, além de premiações.

Serão exploradas, no simpósio, as diferentes áreas da entomologia – morfologia, genética, resistência de insetos, ecologia, comportamento, manejo integrado de pragas, controle biológico, semioquímicos, dentre outras -, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivando a cooperação científica e o debate dos desafios que permeiam essas áreas de estudo.

As inscrições e submissões de trabalhos podem ser realizadas pelo site www.simposioentomologiaufv.br, onde também estão disponíveis todos os detalhes sobre o evento.