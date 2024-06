Fumaça escura e densa na torre do Congreso Nacional assustou os moradores de Brasília. De acordo com os Bombeiros a fumaça é uma simulação de incêndio. A assessoria do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), informou que além da simulação de incêndio haverá uma outra hoje a tarde (21) com alteração no trânsito da via S1 – Eixo Monumental, sentido Congresso Nacional durante o exercício.

O Congresso ficou sem energia durante a simulação da manhã e as garagens foram fechadas.