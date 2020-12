As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que antes seriam feitas em novembro, foram prorrogadas para o começo de 2021, nos dias 17 e 24 de janeiro, na versão impressa; e 31 de janeiro e 07 de fevereiro, na versão digital. Com este novo cenário, os alunos da rede pública de ensino, maioria entre os candidatos concluintes do ensino médio em 2020, ficaram sem uma preparação adequada para o exame.

Pensando nisso, a Estácio, se mobilizou juntamente com outras instituições de ensino superior e em parceria com a plataforma ENEM Action – cujo enfoque é oferecer materiais preparatórios para o exame em diversos formatos e sem custos aos estudantes – em prol da preparação desses jovens a fim de que eles conquistem uma boa posição e ingressem no ensino superior. No dia 13 de dezembro, o ENEM Action promoverá o Simuladão, cuja inscrição pode ser feita de forma gratuita no site: https://simuladaodoenem.com.br/ até dia 10 de dezembro, às 23h59.

A metodologia de aplicação e de correção da prova seguirá as diretrizes do Enem (TRI – Teoria da Resposta ao Item). Serão 60 questões objetivas de múltipla escolha – segmentadas igualmente entre as disciplinas de Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias – e uma Redação. A prova será feita por uma plataforma online e terá início às 13h (horário de Brasília).

Com essa iniciativa, os alunos poderão praticar seus conhecimentos de modo que se sintam mais seguros para realizar a avaliação oficial no início de 2021, além de conseguirem analisar seus pontos fortes e fracos, intensificando os estudos nas áreas que demandam mais atenção para eles.

Serviço | Simulado gratuito ENEM Action

Instituições participantes: Estácio, Faci, Facimp, FMF, UniToledo, UniFacid, UniFanor, UniFavip, UniFBV, UniMetrocamp e UniRuy.

Prazo para inscrições: 10/12 (quinta-feira), até às 23h59 (horário de Brasília)

Data da realização do simulado: 13/12 (domingo)

Horário da realização do simulado: 13h (horário de Brasília)

Divulgação do resultado: 18/12 (sexta-feira)

Link para inscrição: https://simuladaodoenem.com.br/