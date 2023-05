Sinalização, operação tapa-buraco e limpeza estão entre as solicitações de William Maksoud

Visando o pleno desenvolvimento de Campo Grande, o vereador William Maksoud encaminhou ao Poder Executivo, nesta quinta-feira (25), diversas solicitações para realização de benfeitorias e manutenções nos bairros.

Dentre as solicitações do parlamentar, estão os serviços de patrolamento e encascalhamento no bairro Portal Caiobá II; operação tapa-buraco no Conjunto Hab. Estrela D’alva I, Jardim Montevidéu, Parque Novos Estados, Vila Almeida, Vila Eliane, Vila Palmira, Vila Planalto e Vila Sobrinho; iluminação no Conjunto José Abrão, Varanda do Campo e Vila Sobrinho.

Maksoud solicita também melhorias em sinalização no Cabreúva e Vila Planalto; implantação, limpeza de bueiros e sistema de drenagem no Jardim Montevidéu; implantação/pintura de quebra-molas no Jardim Leblon e Tiradentes.

E ainda poda ou remoção de árvores no Jardim Montevidéu e Parque Novos Estados; ronda policial no Jardim Montevidéu, Lot. Bosque da Esperança, Portal Caiobá II e Taquaral Bosque; e aplicação de inseticida (fumacê) no Taquaral Bosque.

Todos os pedidos foram protocolados na Câmara Municipal e encaminhados aos órgãos responsáveis para execução.