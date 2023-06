Sindicato cobra transparência da Agepen e pede que relatório seja disponibilizado aos servidores

O SINSAPP/MS enviou ofício à Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) cobrando transparência e pedindo que o relatório final entregue pela comissão formada com o intuito de regularizar a situação dos servidores das áreas de Assistência e Perícia e de Administração e Finanças seja disponibilizado a todos os servidores.

“Considerando a importância e relevância dessa matéria para a nossa categoria, especialmente para os servidores que integravam as áreas mencionadas acima, pedimos que vossa senhoria disponibilize o relatório final elaborado pela Comissão instituida para discutir esse tema”, diz um trecho do ofício assinado pelo presidente do SINSAPP/MS, André Santiago e endereçado ao diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.