O advogado e empresário Sindoley Morais (39), reuniu no Rotary Santana de Paranaíba, na cidade de Paranaíba (MS), pelo menos 100 pessoas para o ato de lançamento da sua candidatura a deputado federal pelo União Brasil. Com a presença de várias lideranças políticas da região, o evento marcou o início oficial da sua campanha eleitoral para a Câmara dos Deputados.

Natural de Paranaíba, mas com fortes raízes em Dourados (MS), o candidato a deputado federal discursou acompanhado pela mãe, a professora Aparecida Vilma de Souza Morais, e pela sua avó, dona Diva Rita Santana, reforçando a importância da política na vida das pessoas. “Quero agradecer a Deus, porque, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Quero agradecer também a presença de todos vocês nesta noite fria. Sabemos que não é fácil fazer política, ela foi criada para o bem comum, mas, infelizmente, foi desvirtuada”, declarou.

No entanto, conforme Sindoley Morais, a política ainda tem bons exemplos, como o empresário rural Alberto Schlatter. “O nosso candidato a vice-governador pelo União Brasil dedicou sua vida para desenvolver o agronegócio de Mato Grosso do Sul, mais precisamente na região de Chapadão do Sul (MS). Agora, aos 90 anos de idade, ele ainda tem disposição para disputar uma eleição por acreditar que ainda pode contribuir com o nosso Estado”, reforçou.

Ainda em seu discurso, o candidato a deputado federal acrescentou que uma das suas principais bandeiras é que a política seja ensinada nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. “Não quero que as crianças saibam apenas que, ao completar 16 anos podem votar, mas que entendam o que faz cada cargo eletivo e que, ao fazerem 18 anos, podem ser candidatas a vereadora e, aos 21 anos de idade, podem ser candidatas a deputada estadual ou federal. Nós temos que preparar as nossas crianças para que entendam que a política está em tudo que fazemos e, por isso, é importante escolher bem os nossos representantes”, pontuou.

Também participaram do ato político de lançamento da candidatura de Sindoley Morais a deputado federal os candidatos a deputados estaduais pelo União Brasil Patrícia Maldonado e Fabrício Venturoli, o vereador Carrapicho, o vice-prefeito de Aparecida do Taboado, Tenente Ávila, os diretores do União Brasil de Paranaíba, Cesar Leal e Noel Martins, e o ex-prefeito de Paranaíba, José Garcia de Freitas, o “Zé Braquiária”.