Diante do cenário crítico vivenciado nos hospitais do Estado por conta da pandemia do COVID-19 uma questão que vem preocupando os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus o HRMS a rede de oxigênio está sobrecarregada, sem contar o risco de falta de outros medicamentos tanto neste quanto em outros hospitais do Estado. O SINMED diante desse quadro caótica defende a “adoção do lockdown”.

“A situação está crítica, já temos casos de vermos pais e filhos perderem suas vidas para a doença em curto espaço de tempo. Chegou hora de adotarmos medidas mais enérgicas, como o lockdown, por ao menos dez dias”, declara o presidente do Sinmed MS, Marcelo Santana.

OXIGÊNIO

A SINMED teve conhecimento da informação de sobrecarga na rede de oxigênio do HRMS nesta quinta-feira (17), por meio de ofício. O documento destaca que além dos leitos comuns, o hospital possui os de “retaguarda provisórios”, nos quais os pacientes aguardam decisão clínica ou leito no pronto-atendimento, são as salas vermelha e azul. Ainda segundo o oficio há conforme necessidade, disponibilidade de ventiladores. “Os quais são utilizados, infelizmente, nas ultimas 24h tivemos 08 pacientes intubados na área vermelha –I, 05 intubados na área vermelha-II, e 08 pacientes com máscaras de alto fluxo”, diz o ofício.

Outro dado preocupante é as alas de enfermaria pois os pacientes tem ficado em sua maioria com cateteres de oxigênio. “Dos pacientes internados, 178 pacientes com alto fluxo e 55 com cateteres de oxigênio, totalizando 233 pacientes dependentes de oxigênio

“Esta situação nos preocupa muito, tanto enquanto médicos, quanto como cidadãos. Estamos vivendo um momento extremamente adverso e, mesmo diante dos esforços do Poder Público e dos profissionais da área da saúde, se a sociedade não colaborar – no sentido de se proteger e evitar adoecer – teremos esse quadro muito agravado”, diz o presidente do Sinmed MS.

Aumento da contingência –

O Ofício pontua ainda que a quantidade de oxigênio que “chega ao HRMS, e é alocado em nossos tanques, estes conforme os contratos licitatórios, estão resguardados e a empresa responsável tem nos garantido este suporte contínuo e reiterado que o mesmo não faltará, salvo contingência maior”.

Com informações do Sinmed MS