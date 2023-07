SINPOL anuncia campeonato de futebol Interdelegacias

O SINPOL-MS realizará mais uma edição do campeonato de futebol Inter delegacias, com o intuito de promover a atividade física e reunir os filiados. As inscrições estarão abertas a partir do dia 07 de agosto, aqui no site onde será disponibilizada uma ficha técnica de inscrição que deverá ser entregue ao coordenador de esportes Fábio Roberto Pereira, vale lembrar que somente filiados podem estar participando dos jogos.

O congresso técnico acontecerá no dia 24 de agosto, e o início do campeonato será dia 02 de setembro a partir das 15 horas na sede do SINPOL. Com campo de futebol totalmente reformado, os jogos serão uma forma de reinaugurar e o Presidente Alexandre Barbosa convida a todos para participar e prestigiar este grande evento.