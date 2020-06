Após ser confirmado caso de COVID-19 em um servidor plantonista da Delegacia Geral de Polícia Civil (DGPC) que foi fechada para desinfecção na segunda-feira (08), o Sinpol irá acompanhar a situação na unidade.

O Sinpol cobrou medidas de proteção aos demais policiais civis lotados na DGPC e todos da unidade passarão por teste. “Vamos intensificar nossas visitas às delegacias para ver se todos estão usando os EPIs e acompanhar o quadro dos demais servidores que atuam na DGPC para garantir a assistência e proteção de todos”, diz o presidente em exercício Pablo Rodrigo Pael.

Em semanas anteriores já foram confirmados casos de policiais contaminados em Ponta Porã e Guia Lopes da Laguna. “Os policiais civis estão na linha de frente do combate à pandemia, porque, além do atendimento ao público, também estão com a custódia de presos. É preciso um olhar atento para estes servidores que estão expondo suas vidas para servir e proteger a sociedade”, finaliza Pablo.