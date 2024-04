Sinpol discute negociação salarial com Secretário de Administração

O Sinpol esteve no fim da tarde desta terça-feira, 09/04, com Secretário de Administração Frederico Felini para dar início às negociações salariais e levar reivindicações dos policiais civis. Na ocasião, também estava presente o deputado estadual Pedro Arlei Caravina. Além do presidente do Sinpol, Alexandre Barbosa, também participaram o vice-presidente, Antônio Bianco Neto e diretor jurídico José Nascimento Sobrinho. “Teremos em breve outras reuniões para que a nossa pauta avance. Seguimos na luta por melhores salários e condições de trabalho para os policiais civis”, diz Alexandre.