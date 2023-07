Hoje, dia 20 de julho o Sindicato dos policiais civis de Mato Grosso do Sul (SINPOL-MS), completa 32 anos, e no decorrer do tempo a entidade tem crescido cada vez mais, na intenção de defender os interesses dos policiais civis.

Graças a dedicação da Diretoria junto aos filiados, o SINPOL-MS tem cultivado história que marcou a carreira de muitos policiais civis sejam aposentados ou ativos. No decorrer dos anos as conquistas para melhorias vêm se consolidando de maneira eficiente, a categoria conquistou aumentos salariais, melhores condições de trabalho, redução significativa de presos nas delegacias, promoção automática e uma carreira mais digna.

Mas a luta continua, para discutir o que pode ser melhorado o que precisa ser abordado para que facilite a vida dos policiais civis, o Sindicato está sempre de portas abertas para receber ideias, discutir assuntos que venham somar com reinvindicações que podem ser feitas.

O SINPOL-MS completa 32 anos de caminhada junto a cada filiado que somam com a história, com as conquistas e que se fazem presente na luta pelos direitos e melhorias para a categoria.