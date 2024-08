Sinpol-MS completa mais de três décadas em defesa dos direitos dos policiais civis

O Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol-MS) completa, neste 20 de julho, 33 anos de criação. São mais de três décadas em defesa dos direitos dos policiais civis do Estado, lutando por melhorias salariais e condições dignas de trabalho.



A história de luta da categoria teve início com a Associação dos Policiais Civis (APC), em 1981, iniciando o processo de organização por melhores condições de trabalho e salário. A transição de associação para sindicato aconteceu em 20 de julho de 1991, com a presidência de Maurício Godoy.



Ao longo dessa trajetória, o Sinpol sempre buscou valorizar o policial civil oferecendo uma ampla estrutura de subsedes e serviços, além claro, de travar negociações e embates com os governos que passaram pelo Estado, com paralisações, manifestações, ocupações; além de proporcionar momentos de lazer e interação para os filiados e familiares, com a realização de diversos eventos.



Melhores condições de trabalho e de salário sempre foram as principais pautas do sindicato, articulando junto ao governo do Estado e com a Assembleia Legislativa, conseguindo avançar em importantes demandas, como a lei complementar sobre a integralidade e a paridade das aposentadorias voluntárias dos integrantes das carreiras da Polícia Civil de MS. Avanços que não excluem a continuidade da luta em assuntos que ainda norteiam as reivindicações do Sinpol.

“Somos uma categoria unida em defesa dos interesses da classe e nos manteremos firmes no propósito de melhorar a carreira. Sempre vamos ter reivindicações a fazer, melhorias a buscar e é no Sindicato que o policial civil encontra apoio para garantir a defesa dos seus interesses, sempre cumprindo a nossa missão, que é servir e proteger. São 33 anos de caminhada junto a cada filiado que soma com a história, com as conquistas e que se faz presente na luta pelos direitos e melhorias para a categoria”, afirma o presidente Alexandre Barbosa.