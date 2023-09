Sinpol/MS deflagra “Setembro de Valorização” em prol de reajuste salarial e melhorias para a carreira a partir da próxima semana

O Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol/MS) desencadeia, a partir de 11 de setembro, várias frentes de mobilização por todo o Estado para chamar a atenção do governo, autoridades e da população em geral sobre a situação da categoria.

Chamada de “Setembro de Valorização”, a campanha que vai se espalhar por todo MS foi uma deliberação ocorrida entre os próprios filiados e diretoria na Assembleia Geral Ordinária ocorrida no último sábado, 02, na sede do Sindicato, em Campo Grande, e que contou com ampla participação dos filiados.