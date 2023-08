Sinpol-MS participa de evento com Ministro Flávio Dino

O presidente do Sinpol-MS, Alexandre Barbosa, participou nesta segunda-feira, 28, do encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. O evento foi no Palácio Popular da Cultura, durante anúncio sobre a implantação de quatro novos presídios em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, serão investidos mais de R$ 121 milhões no Estado. Desse valor, R$ 60 milhões são para quatro novos presídios, dois na Capital, no complexo da Gameleira, e dois no interior do Estado.