Na manhã desta sexta-feira (13), o presidente do Sinpol, Alexandre Barbosa; e o diretor administrativo, Alessandro Jacometo; receberam a visita do deputado federal Marcos Pollon para um bate-papo na sede do sindicato, em Campo Grande.

Pollon reiterou o apoio à segurança pública e colocou o gabinete dele, em Brasília, à disposição do sindicato e das pautas da Polícia Civil. “Esse apoio é muito importante, ainda mais agora que está tramitando na Câmara Federal a nossa Lei Orgânica Nacional. Precisamos que nossos deputados lutem em favor da segurança pública e dos policiais civis de todo o Brasil”, declarou Barbosa. Marcos Pollon é advogado, fundador do Movimento Pró Armas e foi o deputado federal com maior número de votos em Mato Grosso do Sul.