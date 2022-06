O SINSAP/MS alerta os policiais penais sobre a atuação ilícita de advogados junto à categoria. Em casos que chegaram ao conhecimento da diretoria, profissionais têm procurado policiais penais para entrar com ações para recebimento corrigido dos valores pagos dos plantões extraordinários. Em determinadas situações, foram apresentados até supostos cálculos.

A orientação jurídica do sindicato é que, conforme previsto no Código de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), é ilícito a tentativa de captação de clientes por advogados nestes moldes. Portanto, a categoria deve ficar atenta.

Em relação à possibilidade de recebimento dos valores pagos dos plantões extraordinários, o SINSAP/MS esclarece que, inclusive, já entrou com ação judicial (ação 0828076-61.2018.8.12.0001) pleiteando o pagamento corrigido, porém os argumentos não foram acolhidos pelo Judiciário. Em outubro do ano passado, o pedido foi indeferido.

A assessoria jurídica do SINSAP/MS esclarece que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem entendimento pacífico, através da Súmula Vinculante n° 37, proibindo o Judiciário de conceder aumento e reajuste das remunerações dos servidores. Levantamento feito aponta que, nos últimos anos, é extremamente raro observar alguma decisão judicial que concede reajuste ou revisão de qualquer espécie de remuneração. Há o entendimento que não cabe ao Judiciário aumentar remuneração dos servidores, pois seria matéria de lei. Ou seja, de competência do Poder Legislativo.

“É importante que os policiais penais estejam atentos até para não terem prejuízos financeiros. Cabe ao sindicato fazer esse alerta, pois, diante do histórico que temos, é quase certo que a decisão judicial, no fim do processo, não deve ser favorável. De qualquer forma, a decisão é individual e cabe ao servidor aceitar ou não a propositura de ação judicial. Nosso entendimento é que a tratativa terá mais êxito se for feita diretamente com o Executivo. Esta é uma das pautas prioritárias do sindicato e temos feito reuniões e apontamento para que o reajuste da hora extra ocorra o mais breve possível”, afirma o presidente do SINSAP/MS, André Luiz Garcia Santiago.