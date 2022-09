Representando os policiais penais sul-mato-grossenses, o presidente do SINSAP/MS, André Santiago,acompanhado de integrantes da categoria, entregou à candidata Rose Modesto (União Brasil) um ofício com as principais reivindicações da categoria.

“Já nos reunimos com grande parte dos candidatos ao governo do Estado para apresentar os nossos pedidos. São solicitações formuladas pela categoria. As reivindicações principais dizem respeito à valorização dos policiais penais, já que a Polícia Penal foi criada recentemente”, afirma Santiago.

Entre as demandas apresentadas à candidata e aprovadas em assembleia pelos policiais penais, estão alteração legislativa, política salarial, concurso público, redução de classes e níveis, promoção funcional automática, armamento para todos os agentes, criação de secretaria específica para administrar o Sistema Penitenciário, construção de novas unidades penais, garantia de que a presidência da Agepen será ocupada exclusivamente por policiais penais e condições de trabalho e segurança.

Rose Modesto é deputada federal e já foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Aos policiais penais, ela afirmou que, quando ocupou o cargo no Executivo estadual, ajudou a viabilizar o concurso para o sistema penitenciário estadual. Além disso, ela atuou pela criação da Polícia Penal.

A candidata afirmou, ainda, que a categoria precisa ter condições de trabalho, como armamento, além de efetivo para garantir o cumprimento das atribuições. A candidata pelo União Brasil também defendeu que os servidores tenham um salário justo e que a remuneração seja equiparada ao das demais forças de segurança. Rose pontuou que quem realmente governa são os funcionários públicos.

Também participou do encontro o candidato a deputado federal Marcelo Miglioli.

“Agradecemos ao Rhiad Abdulahad, candidato a deputado estadual, e ao doutor Guto Moreira, vice-prefeito de Dourados e candidato a deputado federal, que nos ajudou a viabilizar esse encontro para apresentarmos as nossas reivindicações à candidata”, destacou Santiago.