Uma caravana de 15 pessoas veio de Aquidauana para participar da 1ª Corrida da Polícia Penal – SINSAP/MS, realizada no último domingo, em Campo Grande. Onze alunos da Pestalozzi de Aquidauana, acompanhados de professores, puderam participar da competição, que comemora o primeiro ano de criação da Polícia Penal em Mato Grosso do Sul, e vivenciar momentos de integração com outros atletas do estado.

Professor de educação física da instituição, Higor Assis explica que os alunos sempre participam de competições e costumam voltar para casa com medalhas e troféus. “Já tem sete anos que estamos participando (de competições)”, explica.

De acordo com o professor, os eventos são oportunidade de integração para os alunos. “São momentos de socialização para eles. Por serem pessoas com deficiências, muitas pessoas também acham que eles não têm condições de saírem para outras atividades, mas é exatamente o contrário. As pessoas com deficiência também podem sair e interagir”, afirma.

Para o presidente do SINSAP/MS, André Santiago, a participação da Pestalozzi Aquidauana na 1ª Corrida da Polícia Penal só engrandeceu o evento. “Ver os alunos da Pestalozzi correndo, se divertindo, só nos mostra o quanto precisamos avançar na inclusão e uma das nossas metas é justamente essa. Queremos proporcionar a integração entre todos: servidores, sociedade, grupos minoritários. A intenção é sempre ampliar os espaços. Por isso, já aguardamos por estes atletas tão únicos na 2ª Corrida da Polícia Penal, em 2023”, garante.