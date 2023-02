Na indisponibilidade de internos para a realização do serviço de limpeza e higiene do prédio da Central de Alvará da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), há mais de 20 dias, policiais penais estão fazendo a limpenza do espaço. Em ofício encaminhado ao diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira, o SINSAP/MS destacou que a atividade não faz parte do rol de atribuições da carreira de policial penal, mas, ainda assim, os servidores estão fazendo o trabalho para não ficarem em um espaço sujo, sem a devida manutenção. “Pedimos que vossa senhoria adote todas as providências para solucionar o mais breve possível esse grave problema”, afirma o Sindicato, no ofício protocolado na quinta-feira (9).