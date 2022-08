O SINSAP/MS orienta os novos policiais penais empossados recentemente sobre a adesão à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). A isenção da carência é válida para os titulares efetivos que solicitarem adesão no prazo de até 30 dias após a posse. Caso o policial penal não faça a adesão tão logo seja empossado, se optar pelos serviços da Cassems futuramente estará sujeito às carências estabelecidas.

Em relação aos dependentes, a inclusão pode ocorrer a qualquer momento, mas estão sujeitos às carências a partir da data de adesão. Podem ser incluídos dependentes naturais e agregados até o 4° grau de parentesco consanguíneos ou 2° grau por afinidade. As carências são 30 dias para consultas e exames simples; 60 dias para tratamento odontológico, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia; 90 dias para exames de alto custo e procedimentos ambulatoriais; 180 dias para internação e 300 dias para parto.