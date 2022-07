O SINSAP/MS parabeniza os novos policiais penais empossados nos últimos dias em Mato Grosso do Sul e deseja que tenham dias brilhantes na carreira escolhida. No fim de junho, o governo do Estado nomeou 186 candidatos aprovados no concurso da Polícia Penal. Apesar dos novos servidores empossados, o SINSAP/MS ressalta que o quadro de policiais penais continua deficitário. “Parabenizamos os novos policiais penais e desejamos que tenham uma carreira digna na Polícia Penal. Sejam bem-vindos à nossa carreira. O sindicato tem lutado para garantir melhorias para todos os policiais penais sul-mato-grossenses e continuamos cobrando a realização de mais concursos públicos para que o quadro deficitário seja extinto”, afirma o presidente do SINSAP/MS, André Luiz Garcia Santiago.