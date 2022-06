O presidente do Sinsap/MS, André Santiago, prestigiou, na última sexta-feira (10), a formatura de 36 policiais penais que finalizaram o Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta (CAVE), promovido pela Agepen. De acordo com a Agepen, 554 policiais penais foram qualificados pelo curso, que já está na 13ª edição e é coordenado pela Escola Penitenciária (Espen).

O Sinsap/MS reforça a importância do aumento de efetivo da Polícia Penal em Mato Grosso do Sul, visto que, hoje, existe um déficit de servidores. “O Sinsap/MS tem cobrado o aumento de efetivo para dar mais segurança e condições de trabalho a todos os policiais penais. O policial penal precisa de capacitação e também trabalhar com um quadro completo de servidores, sem sobrecarga”, afirmou o presidente do Sinsap/MS, André Santiago.

O presidente do Sinsap/MS destacou, ainda, que agora a luta é para que a habilitação para realizar o curso seja estendida a todos os servidores. “A capacitação deve ser estendida para todos e, além disso, estamos lutando para que a instituição seja responsável pelos custos, pois é de interesse do próprio Estado que os policiais penais estejam capacitados e atualizados para o desempenho das suas funções”, reforçou.

O CAVE tem como objetivo habilitar os servidores para a realização de escoltas de custodiados e vigilância de muralhas, além de proporcionar conhecimentos e habilidades necessárias para o manuseio e porte institucional de armas de fogo. O curso, segundo a Agepen, já foi promovido em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí e Três Lagoas.