O policial penal Vitor Ribeiro Venâncio dos Santos está entre os nove formandos do I Curso de Operações Táticas Especiais (COTE), realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) e pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). A formatura do curso será na terça-feira (20), em Campo Grande. Dos 36 profissionais da segurança pública que iniciaram o curso, em julho deste ano, apenas 9 concluíram a capacitação. Além do policial penal, entre os formandos estão quatro policiais civis de Mato Grosso do Sul, um de Goiás, um de Mato Grosso, um policial rodoviário federal e um servidor do Depen. Com duração de 79 dias, o curso reuniu instrutores de Mato Grosso do Sul e de outros estados brasileiros também.