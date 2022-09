O policial penal Eduardo Tobias, lotado no EPRACA, sofreu um grave acidente de moto e está internado no CTI da Santa Casa de Campo Grande. Ele precisa de doações de sangue. As doações, de qualquer tipo sanguíneo, podem ser feitas diretamente no Banco de Sangue da Santa Casa, que fica na rua Rui Barbosa, 3633 – Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O telefone do Banco de Sangue é 3322-4135. Ao doar sangue, não deixe de passar o nome do policial penal.