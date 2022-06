Na última semana, o SINSAP/MS recebeu denúncia anônima sobre a atuação de assistente social nas Penitenciárias Estaduais Masculinas de Regimes Fechados da Gameleira I e II. Diante da denúncia, o sindicato enviou ofício à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) para relatar os fatos e pedir apuração.

Conforme a denúncia recebida, a atuação teria sido desaconselhada inclusive pela Projur da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Ainda assim, o diretor-presidente da Agepen permitiu a atuação da profissional, atendendo a pedido feito pela 50ª Promotoria de Justiça, do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

Ainda segundo a denúncia, é notório o desvio de finalidade dos atendimentos realizados pela profissional. Enquanto as assistentes sociais da carreira atendem indistintamente presos oriundos de todos os pavilhões da unidade penal e prestam as assistências estabelecidas na Lei de Execução Penal, a profissional indicada pelo MPMS estaria concentrando os atendimentos aos presos faccionados.

Além disso, a profissional estaria usando perguntas direcionadas para levantar informações sobre supostos casos de uso indevido de força ou qualquer forma de atuação e tratamento incompatível com os preceitos legais praticados pelos servidores que atuam na unidade penal.

A mesma denúncia aponta também que, entre as lideranças de organização criminosa, há consenso de apoio por parte da promotora de Justiça. Diante disso, essas lideranças têm tentado impor e expressar vontades, por meio de ameaças, com o intuito de limitar, restringir ou coagir a atuação dos servidores.

No ofício encaminhado ao titular da Sejusp, Antônio Carlos Videira, o SINSAP/MS pede a apuração da denúncia e reforça que o apoio dos poderes constituídos, dos órgãos de controle e do MPMS é fundamental para fazer frente às organizações criminosas.