A diretoria do SINSAP/MS se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja para agradecer aos avanços conquistados durante os oito anos em que ele esteve à frente do Executivo estadual. O encontro aconteceu na governadoria, em Campo Grande. Entre as conquistas do período, as principais são a criação da Polícia Penal, além de avanços salariais. Outra conquista foi a chamada de todos os candidatos aprovados no concurso público da Polícia Penal.

“Sempre procuramos manter um diálogo com o governo, pois é importante para alcançarmos conquistas para todos os servidores. Nestes 8 anos, tivemos avanços importantes, mas nossa luta continua. Vamos manter o diálogo com o novo governo em busca de melhores condições de trabalho para todos os policiais penais. Por isso, já pedimos ao governador Azambuja que ele atue como um interlocutor das nossas pautas junto ao próximo governador, Eduardo Riedel”, afirma o presidente do SINSAP/MS, André Santiago.