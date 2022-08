Os novos policiais penais empossados recentemente podem enviar os documentos necessários para adesão à Cassems diretamente por e-mail. Além de agilizar a inclusão dos dados no sistema, também contribui para acelerar a entrega do contrato e dos cartões futuramente. A documentação pode ser enviada para o e-mail daniela.diogo@cassems.com.br. Dúvidas também podem ser tiradas diretamente com Daniela Diogo, do setor Mercado de Clientes da Cassems, pelo telefone (67) 3309-5309.

CONFIRA QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ADESÃO:

TITULAR: RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS), Comprovante de residência;

ESPOSO (A): Certidão de Casamento, RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS).

FILHO (A) MENOR DE IDADE: Certidão de Nascimento, RG (caso possua), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Atenção: O contrato só estará disponível para assinatura após o recebimento dos documentos e inclusão no sistema. Será agendado um dia para que o titular assine o contrato e retire o cartão.