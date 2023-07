SINSAPP/MS se reúne com secretário de Governo de MS

O SINSAPP/MS e a FENASPPEN se reuniram, na terça-feira, com o secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Pedro Caravina, para discutir a construção da Lei Orgânica da Polícia Penal no Estado e outras especificidades da carreira dos policiais penais. O policial penal e vereador de Bataguassu, Cleyton Rodrigo da Silva, também participou do encontro.

No primeiro semestre, durante as discussões de reajuste salarial, o governo do Estado anunciou que trataria das questões específicas de cada carreira com cada sindicato separadamente. Agora, as tratativas foram iniciadas.

“É momento de discussão sobre o entendimento de estruturação de estado do novo governo e torna-se importantíssimo a participação do servidor e rediscussão sobre a Lei Orgânica da Polícia Penal. Assim que tivermos um posicionamento mais concreto do governo com relação a este tema, iremos convocar toda a categoria para discutir. O Sindicato tem trabalhado de forma ampla para garantir os avanços necessários”, explica o presidente do SINSAPP/MS, André Santiago.