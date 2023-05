SINTICOP-MS recebe denuncia de trabalhadores que receberam promessa de emprego da ENESA e estão abandonados em hotel

O SINTICOP-MS recebeu denúncia de trabalhadores que vieram trazidos de outros Estados pelos chamados “gatos”, com promessas de empregos para trabalharem na Obra do Projeto Cerrado, da Construção da maior fábrica de celulose do mundo, no município de Ribas do Rio Pardo.

Os trabalhadores denunciaram que a ENESA Engenharia é quem contrata esses “gatos” para recrutar trabalhadores nos seus estados de origem, na maioria deles da região nordeste e depois são largados em Mato Grosso do Sul sem emprego e na volta dão uma quantia de dinheiro que apenas dá condições de retorno de ônibus e dependendo da distância não dá nem para alimentação.

Esses trabalhadores são recrutados por “gatos” e recebem passagem aérea com promessas de empregos com salários acima de R$ 3.000,00 e quando chegam em Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Ribas do Rio Pardo encontram outra realidade: salários menores e muitos deles nem o sonhado emprego prometido.

Após as denúncias, a direção do SINTICOP-MS foi averiguar pessoalmente e encontrou 150 trabalhadores que foram deixados num hotel em Campo Grande e estão aguardando para o retorno aos seus estados de origem porque a promessa de emprego não foi cumprida pelos “gatos” e a maioria dos trabalhadores acusam a empresa ENESA Engenharia de contratar esses “gatos” para levar essas mão de obras qualificadas da região nordeste aqui para Mato Grosso do Sul devido a dificuldade do nosso estado não ter mão de obra qualificada.

Foram mais de cinco de dias de seleção para a admissão dos trabalhadores e a maioria deles estão com mais de 15 dias aguardando a entrevista de emprego, mas o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho prevê 5 dias de seleção).

Conforme o Presidente do SINTICOP-MS, Walter Vieira dos Santos “a melhor solução seria a que a seleção dos trabalhadores fosse em seu Estado de origem, e somente se deslocar já com seu emprego garantido. Lembrando que todos esses trabalhadores fizeram o cadastramento para a vaga de emprego por um aplicativo de emprego virtual oferecido no seu Estado de origem e após contato a empresa mandou as passagens aéreas para o deslocamento até Mato Grosso do Sul. A reivindicação dos trabalhadores é que mesmo não aceitos nas vagas de emprego, faça a mesma logística de retorno aos seus Estados de origem.”

O SINTCOP-MS está apurando todas as denúncias e tomará todas as providências possíveis juridicamente e fazer a denúncia formal ao Ministério Público do Trabalho para que apure as denúncias e dê toda a assistência necessária aos trabalhadores que tiveram falsas promessas de emprego e que alguns não tem dinheiro nem para sua alimentação ao retorno para seus lares.

A má fé da ENESA Engenharia de expectativa de admissão de emprego pode ser condenada, caso o ato seja comprovado, à indenização por dano moral por expectativa de contratação frustrada, por considerar a conduta da empresa ofensiva ao dever de lealdade e boa-fé.