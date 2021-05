O sistema e-Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – Agepan está disponível no aplicativo MS Digital. Pelo smartphone, de maneira fácil e rápida, usuários podem acessar a página para registrar uma solicitação sobre os serviços que a agência fiscaliza.

Criado para desburocratizar e simplificar a vida dos sul-mato-grossenses, o MS Digital reúne diversos serviços públicos em uma única ferramenta. O atendimento digital da Ouvidoria da Agepan é uma dessas facilidades. Além dessa possibilidade de registrar uma solicitação sobre os diversos serviços em que a Agência atua, o MS Digital também tem disponível a consulta de horários e linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Até março de 2021, com um ano de funcionamento e 86 serviços nas áreas de saúde, meio ambiente, agronegócio, turismo, transporte, educação, segurança, trânsito, entre outros, o App contava com 27 mil usuários cadastrados.

Para contatar a Agepan pelo MS Digital é simples

Depois de conectado ao aplicativo, o usuário que desejar registrar uma reclamação, dúvida, sugestão ou denúncia sobre transporte intermunicipal de passageiros, serviços da Sanesul, da MSGás ou da rodovia MS-306 só precisa procurar o ícone da Agência na tela: a logomarca, nas corres azul, amarelo e verde e com o nome “Agepan”. Clicando ali, vai ser direcionado para o e-Ouvidoria, o mesmo sistema que já está disponível na página da Internet, no endereço http://ouvidoria.agepan.ms.gov.br. Se for o primeiro acesso, é necessário fazer um cadastro. Se não, basta fazer o login com o nome de usuário e a senha.

O incentivo ao uso da plataforma vem ao encontro da proposta do diretor-presidente da Agepan, Carlos Alberto de Assis, de digitalizar cada vez mais os processos regulatórios, tornando mais dinâmicas as atividades da Agência. “A digitalização vai nos permitir fazer entregas mais rápido, melhorar, agilizar”, reforça.

A ouvidora Cristiane Leite ressalta que os demais canais da Ouvidoria continuam ativos, mas a intenção é ajudar o usuário a cada vez mais aderir à ferramenta digital. “Utilizando o aplicativo para ir direto à página e registrar a reclamação, o usuário não precisa ir até a Agência, e ganha tempo e praticidade também em relação às ligações telefônicas e ao envio de e-mail”.

O Aplicativo

Disponível nas principais lojas virtuais, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos, utilizando pouco espaço no aparelho celular. A ferramenta, desenvolvida pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), ocupa apenas 32 MB de armazenamento.