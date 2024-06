Sistema Famasul presente na abertura da 46ª ExpoTrês

O diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, participou, na tarde de quarta-feira (12), da abertura da 46ª ExpoTrês, em Três Lagoas. O Sistema Famasul está presente na feira com estande institucional e vitrines tecnológicas voltadas aos produtores rurais que passarem pela exposição.

“Quero cumprimentar e parabenizar o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro. Mesmo você falando que a feira é feita em parceria, é preciso ter habilidade para fazer uma parceria e conseguir fazer um evento como esse. Eu vou a vários eventos e fiquei impressionado com a feira aqui. Parabenizo você e toda sua diretoria”, ressaltou Stella em seu discurso.

Além da programação no estande do Senar/MS, a ExpoTrês teve ainda nesta quarta-feira mais uma edição do Encontro Jovens da Agropecuária, realizado pela comissão Famasul Jovem.

“A Famasul está presente o ano todo aqui em Três Lagoas. São mais de 350 propriedades rurais atendidas pela ATeG e aqui já são também duas turmas do curso técnico em Florestas, com mais de 60 alunos se capacitando para o mercado de trabalho nessa área que tanto cresce aqui na região. Obrigado ao Sindicato Rural e contem sempre com a Famasul”, completou o diretor.

Também participaram da abertura a presidente da Comissão Nacional de Mulheres do Agro da CNA, Stephanie Ferreira Gobato, que também faz parte da diretoria do Sindicato Rural de Três Lagoas; os presidentes dos Sindicatos Rurais de Paranaíba, Fábio Macedo; de Chapadão do Sul, Maiquel de Gaspari; de Inocência, Osmar Garcia; de Brasilândia, Ladislau Ferreira; e de Água Clara, Ricardo Siquinelli Catarin; e o presidente da Comissão Famasul Jovem, Lucas Ingold.

Créditos: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu