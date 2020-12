Na última Quinta-feira (10), o Ministro da Educação Milton Ribeiro havia dito em entrevista no Estado de Pernambuco, que o Sisu/2021 (Sistema de Seleção Unificada) seria realizado em Janeiro, com as notas do Enem das edições anteriores. Isso havia ocasionado insatisfação entre os estudantes brasileiros que estão se preparando para o maior exame educacional do país. A reclamação de muito era de que não valeria a pena fazer o Enem 2020 já que o exame não poderia ser usado no SiSU 2021/1. Mas hoje, o Ministro deu informação diferente. corrigindo a informação anterior, destacando que a primeira edição do SiSU 2021 deve ser realizada em abril de 2021, pois, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sairão no mês de março.

Na última Sexta-feira (11), na verdade, o MEC já havia informado por meio de Nota que levando em conta o início das aulas nas instituições de ensino superior privadas está previsto para acontecer a partir de fevereiro de 2021, e a fim de evitar maiores prejuízos aos candidatos que já possuem notas de Enem em edições anteriores, os processos seletivos do ProUni e Fies), excepcionalmente, utilizarão as notas das últimas edições do Exame, sendo a nota do Enem de 2019 a que será exigida, apenas na 1ª edição de 2021 do Prouni.

Já para o Fies, a exigência continua sendo para utilização das notas das edições mais recentes do Enem, desde 2010.

Foi informado também que está prevista a abertura dos processos seletivos do ProUni e Fies, 2ª edição 2021, logo na sequência da realização do SiSU, após a divulgação do resultado do Enem 2020.