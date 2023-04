Site da Nike antecipa nova linha de uniformes do Corinthians

Os novos uniformes do Corinthians para a temporada 2023 estão cada vez mais próximos de serem disponibilizados para venda.

Nesta quarta-feira, os modelos I e II apareceram no site da Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube há 20 anos.

Tanto a camisa I quanto a II fazem referência à “Democracia Corinthiana”, organizada por jogadores do Corinthians nos anos 1980 pela restituição do voto direto no Brasil.

Afinal, em 2023, completam-se 40 anos do bicampeonato paulista conquistado pela equipe em meio ao movimento democrático.

A camisa I adota uma tonalidade integralmente branca, com exceção a um leve traço vermelho contornando o logotipo da Nike. A parte de trás ainda inclui um discreto símbolo da Democracia Corinthiana à altura do pescoço.

⚫⚪ | A nova camisa I do Corinthians cadastrada no site da Nike. pic.twitter.com/dNw9OvgpuC — SCCP News (@_sccpnews) April 12, 2023

Já o uniforme II retoma as tradicionais listras verticais brancas sobre fundo preto, com exceção às mangas.

O detalhamento sobre o logo da Nike marca presença assim como na camisa I. A tendência é que o Corinthians estreie o novo uniforme neste domingo, quando enfrenta o Cruzeiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.