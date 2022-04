O primeiro dia de funcionamento do site do Bioparque Pantanal para agendamento das visitas gratuitas exigiu paciência, mas para mais de 3 mil pessoas o sistema funcionou perfeitamente e conseguiram o ingresso para conhecer o empreendimento, no Parque das Naçoes Indígenas, em Campo Grande. Em um primeiro balanço divulgado nesta sexta-feira (22), o Governo do Estado apontou que foram efetivadas 3.920 agendamentos no intervalo de cinco horas.

Apesar disto, o Estado, que está responsável pela administração do local, pediu para que a população tenha compreensão quanto a instabilidade do sistema por conta da grande procura. Foram pelo menos 18 mil acessos por minuto desde que o site entrou no ar, às 08 horas de hoje.

“O portal já está no ar, mas o acesso é bem grande, estamos tendo tendo 18 mil por minuto, então o congestionamento de dados acontece. Com essa quantidade de pessoas entrando ao mesmo tempo, tem essas oscilações. A gente pede para que as pessoas tenham paciência”, diz em nota.

O site oficial pode ser acessado clicando neste link: www.bioparquepantanal.ms.gov.br.

De acordo com o Governo do Estado, o agendamento será segmentado e cada dia da semana o Bioparque Pantanal será aberto para determinado grupo como escolas, público geral e instituições. Serão 600 pessoas por dia a partir do dia 2 de maio, quando abre para o público geral.

A segunda-feira será dedicada às escolas estaduais, o público geral terá as terças e quintas para visitar o espaço, as quartas serão das escolas municipais pela manhã e particulares à tarde e, na sexta, para grupos de associações, fundações, instituições e visitas técnicas de universidades, por exemplo.

Todos os dias haverá dez vagas exclusivas para turistas e trade turístico que poderão garantir a visita mediante agendamento pelo site e comprovação da condição de turista.

O Bioparque Pantanal funcionará das 7h30 às 18h00 e as visitas ocorrerão nos dois períodos, pela manhã das 9h às 11h30 e à tarde das 14h às 17h30. A visitação será guiada com duração de aproximadamente 1h30 minutos.