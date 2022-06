O site da Consultoria Legislativa do Estado (Conleg-MS) assim como os demais órgãos do Governo de Mato Grosso do Sul terá uma paralisação temporária neste sábado (11), das 8h às 12h. Dessa forma, estarão indisponíveis todos os serviços digitais como, por exemplo, sistemas, sites e links de comunicação.

O motivo é a realização de manutenção na rede lógica do Governo do Estado para substituição de equipamento visando melhorias na performance e segurança da rede, informa a Superintendência de Gestão da Informação (SGI), responsável pela área de tecnologia do Poder Executivo Estadual.